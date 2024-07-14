Эндокринолог Казачкова перечислила способы сохранить потерянный вес в жаркую погоду

После прихода летней жары многие люди теряют в весе, и кажется, что можно таким образом устойчиво избавиться от пары килограммов. По словам врача-эндокринолога Екатерины Казачковой, однако ушедшая из организма вода вернется обратно, как только станет прохладнее. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что теплой погодой на самом деле можно воспользоваться, чтобы распрощаться с лишней жировой прослойкой, однако для этого необходимо сменить рацион, то есть убрать из него тяжелую, жирную пищу и больше выпивать воды.

По мнению медика, для тех, кто предпочитает занятия спортом на свежем воздухе, тренировки необходимо планировать на более прохладное время суток.

Она отметила, что при этом любителям тренировок следует помнить о том, что организм и без того дополнительно разогревается во время тренировки, и это может быть уже опасный перегрев, от которого есть риск потерять сознание.