Дожди и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье, по данным Гидрометцентра России, составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Московской области планируют завершить отопительный сезон.