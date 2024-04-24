Отопительный сезон в Подмосковье планируют завершить уже в конце этой недели

Установившаяся теплая погода позволяет завершить отопительный сезон в Московской области уже в эту пятницу, 26 апреля. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил об этом на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

По словам Хромушина, данное решение было принято исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение пяти дней выше восьми градусов. Однако если же будут переходы ночью через ноль, то отопительный сезон будет продлен еще на четыре дня.

При этом после завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие и управляющие организации сразу же начнут подготовку к следующей зиме. Будет проведена опрессовка сетей, плановые ремонтные и восстановительные работы.

Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье самая большая в РФ система теплоснабжения: 2800 котельных и 11 тысяч километров тепловых сетей. А уже в этом году будет построено пять новых котельных, модернизировано более тридцати, а также запланировано отремонтировать 189 километров тепловых сетей.