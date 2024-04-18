Дожди и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в четверг
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, прогнозируются дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Подмосковье составит от восьми до тринадцати градусов тепла, в Москве — от десяти до двенадцати градусов.
Ветер будет северного и северо-восточного направлений со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду. Атмосферное давление, отметили синоптики, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в четверг в вечернее время в столичном регионе ожидаются дожди, гроза и порывистый ветер.