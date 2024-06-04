Дождливая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что сильный ветер повалил девять деревьев в трех округах Московской области.