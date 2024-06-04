Упавшие из-за непогоды деревья повредили два автомобиля в Подмосковье

Сильный ветер накануне в Подмосковье повалил девять деревьев, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В результате повреждения получили два автомобиля, они были припаркованы в Солнечногорске и Пушкино, уточнили в ведомстве.

Из-за случившегося были оперативно начаты работы по распиловке и уборке упавших деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлекали шестнадцать человек и семь единиц техники.

В подмосковном главке МЧС добавили, что из-за сильного ветра не зафиксировано падений слабо закрепленных и широкоформатных конструкций. Из людей никто не пострадал.