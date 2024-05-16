Дождливая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье
Дожди и до 21 градуса тепла ожидаются в Московском регионе в четверг
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов.
Ветер будет западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, добавили синоптики, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Московской области зафиксировали ночные и утренние заморозки.