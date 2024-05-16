Дождливая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов.

Ветер будет западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, добавили синоптики, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Московской области зафиксировали ночные и утренние заморозки.