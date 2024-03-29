Дождливая и теплая погода ожидается в Подмосковье в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шести до одиннадцати градусов тепла, в Москве — от восьми до одиннадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок миллиметров ртутного столба.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, слова которого приводит ТАСС, дожди в столичном регионе начнутся не ранее 10-11 часов дня.

Ранее врач Мария Беляева объяснила, почему ветренная погода может спровоцировать инсульт.