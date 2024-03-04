Казалось бы, причем здесь ветер: врач рассказала, какая погода может привести к инсульту

Уже в ближайшее время зимние заморозки сменит теплая весенняя погода. Однако тем, кто заботится о своем здоровье, стоит быть внимательнее в этот период.

Некоторые полагают, что температурные перепады могут приводить к серьезным ударам по физическому состоянию, в том числе к инсультам. Так ли это на самом деле, мы выяснили у эксперта.

Данные противоречивы

Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, данные о том, что вероятность инсульта повышается с изменением погоды, остаются противоречивыми в медицинском сообществе.

«Пока нет четкого понимания связи развития инсульта и изменения погоды. Тем не менее, существуют данные о том, что большее количество инсультов происходит при уменьшении температуры, чем при ее повышении. Также чаще инсульты наблюдаются при усилении ветра — видимо, из-за разницы атмосферного давления», — подчеркнула медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Больше отдыхайте

Вне зависимости от погодных условий, рассказала Беляева, рекомендации для предотвращения инсульта всегда стандартны.

«Нужно следить за артериальным давлением и вовремя принимать назначенные препараты, регулярно проходить обследования, избегать вредных привычек, уменьшить количество стресса, ввести в привычку качественный отдых, легкую физическую активность, особенно на свежем воздухе», — отметила эксперт.

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