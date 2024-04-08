Дождливая и теплая погода ожидается в Подмосковье в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от семнадцати до девятнадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе летних шин.