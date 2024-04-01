Автоэксперт Кадаков посоветовал при выборе летних шин обращать внимание на «цифры в овале»

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины. Прежде всего он рекомендовал обращать внимание на информацию, нанесенную на резину.

В России большой выбор шин: во многом это добротный товар, который прослужит не один сезон. Эксперт советует не только оценивать соотношение цены и качества, но и быть внимательными другим к цифрам, которые на шинах находятся в овале. Обычно там указана дата производства.

«Первые две цифры — это неделя, вторые две цифры — это год. Соответственно, покупать нужно шины, которым не больше двух-трех лет. Потому что шины могут храниться неправильно, шины постепенно стареют. И, наверное, никому не хочется ездить на старых покрышках, отдав деньги за них как за новые», — объяснил Кадаков.

«Переобуваться» можно будет при полном таянии снега, когда на дорогах нет наледи. Можно ориентироваться и по погоде: если долгие недели температура не опускается ниже +5 °C, то желательно уже менять резину.

Ранее сообщалось, что летние шины в России подорожают минимум на 30%.