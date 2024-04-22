Дождливая и ветреная погода ожидается сегодня в Подмосковье
Дожди и до 19 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в понедельник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от четырнадцати до девятнадцати градусов тепла, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.
Ранее невролог Татьяна Виноградова рассказала, из-за какой погоды может возникнуть мигрень.