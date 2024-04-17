Невролог Виноградова связала возникновение мигрени с парфюмом и погодой

Врач-невролог Татьяна Виноградова рассказала «Газете.ру» , какие триггеры провоцируют мигрень и как с ней бороться.

Мигрень отличается от головной боли продолжительностью. Приступы могут длиться несколько дней и недели, сопровождаясь головокружением, тошнотой и рвотой. Важно своевременно помочь себе, обратившись к специалисту. Также нужно ограничиться в вещах, которые выступают провокаторами головной боли и мигрени.

Во-первых, мигрени могут провоцировать резкие запахи. Особенно часто приступы вызывает парфюм с ярким звучанием. Во-вторых, мигрень может возникать из-за метеоусловий, например, во время путешествий по горам и при внезапных переменах погоды. Как отметила эксперт, часто приступы начинаются у женщин при предменструальном синдроме.

Врач подчеркнула, что мигрени имеют наследственный характер, но именно перечисленные триггеры способны в некоторых случаях вызвать приступообразные головные боли. Самолечением в этом случае заниматься не стоит: анализы, КТ и МРТ помогают определить конкретный вид боли и назначить грамотное лечение. Обследования важны для исключения других заболеваний.