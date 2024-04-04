Дождливая и ветреная погода ожидается в Подмосковье в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее пульмонолог Павел Бережанский рассказал, как не столкнуться с сезонной депрессией.