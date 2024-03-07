Врач-пульмонолог Бережанский объяснил, как не столкнуться с сезонной депрессией

Некоторые люди чувствуют эмоциональное нарушение, связанное со сменой времени года. Не является исключением и весна, которая иногда для человека становится далеко не «цветущей» порой. Доцент кафедры детских болезней и врач Павел Бережанский в беседе с сайтом Aif.ru рассказал, как справиться с весенней усталостью и не попасть в ловушку сезонной депрессии.

При сезонной депрессии и усталости снижается жизненный тонус, желание что-то делать и решать. На фоне этого начинаются проблемы со сном, повышается тревожность, а внимание снижается. К тому же, изменяется аппетит. Например, он может становиться лучше, но тянуть будет лишь на высокоуглеводную еду, то есть, сладкое и мучное. Чаще всего это затрагивает жителей больших городов: 10-15% населения имеет эти проблемы.

Врач Бережанский советует обращать внимание на повторяющиеся, цикличные симптомы. С ними нужно разбираться у специалиста. Самостоятельно также можно проводить скромную профилактику, но она может не помочь решить корень проблемы. Стоит учитывать, что хандра — явление временное, но сезонная депрессия появляется каждый год стабильно.

Пульмонолог рекомендует больше гулять, особенно под солнцем. Наладить свой циркадный ритм и гормональный фон с помощью постоянного распорядка сна и нормального питания. В свою жизнь нужно включить вещи, которые дарят эмоции. Поможет отвлечься и прийти в норму физическая нагрузка, даже если это ходьба на улице. Желательно восполнить недостаток витаминов, если он есть. Часто настроение падает из-за дефицита витамина D. В рационе обязательно должна быть жирная морская рыба, орехи, авокадо и льняное масло. Это источник жирных кислот омега-3, которые сделают красивой кожу и вернут энергию.

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