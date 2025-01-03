Друг Тиммы собрался дать показания против Седоковой по делу о смерти баскетболиста

Латвийский СК возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы в Москве. Как сообщает Mash, друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против бывшей супруги покойного, певицы Анны Седоковой.

Марк Пугачев рассказал каналу, что будет свидетелем по делу о смерти Яниса Тиммы. По его словам, трагедию якобы подстроила Анна Седокова из-за четырех квартир, купленных в столице баскетболистом. Стоимость всей недвижимости достигает 180 миллионов рублей.

Напомним, что 17 декабря в подъезде на Звенигородском шоссе нашли тело Яниса Тиммы. По предварительной версии, он совершил суицид в день рождение Седоковой, которой неоднократно пытался дозвониться. За неделю до этого латвиец и артистка развелись. Столичный СК по просьбе родных Тиммы проводил проверку по статье «Доведение до самоубийства», но не нашел ничего подозрительного.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Риге простились с бывшим мужем Анны Седоковой.