Анна Седокова не стала принимать участие в похоронах бывшего мужа Яниса Тиммы

В Латвии похоронили баскетболиста Яниса Тимму. Его экс-супруга Анна Седокова не присутствовала на данной церемонии. Об этом сообщило РИА Новости.

Похороны Тиммы проходили в Риге. Траурную церемонию прощания со спортсменом провели в здании крематория. При этом присутствовали его родители, а также Сана Оши, его первая жена. Россиянка Анна Седокова, известная модель и вторая супруга баскетболиста, не приехала на похороны.

Тело Тиммы было обнаружено в Москве в ночь на 17 декабря. Его нашли в подъезде жилого дома, судя по всему, он покончил с собой. Спортсмен сильно переживал развод с Седоковой, в день перед своей смертью он поздравил ее с днем рождения. Сама модель признавалась, что отношения с баскетболистом были счастливыми, но очень сложными.