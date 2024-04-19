«Другая Украина» узнала, что Кулеба возил в Москву годовалую дочь оперировать сердце
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12 лет назад в 2012 году нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предпочел украинских медиков российским, передает издание «Другая Украина».
Как стало известно журналистам, годовалой дочери Кулебы в то время в связи в врожденным пороком сердца внезапно потребовалась серьезная операция. В противном случае ребенок мог умереть. Вместе со своей семьей дипломат отправился в Москву в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко.
«18 мая 2012 года в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко дочери Дмитрия была проведена сложная кардиологическая операция, в результате которой удалось сохранить жизнь ребенку. Сейчас девочке уже 12 лет и никаких проблем со здоровьем не осталось», — приводится в публикации.
Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, он считает, что высшей точкой дипломатии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы является хамство.