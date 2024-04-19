«Другая Украина» узнала, что Кулеба возил в Москву годовалую дочь оперировать сердце

«18 мая 2012 года в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко дочери Дмитрия была проведена сложная кардиологическая операция, в результате которой удалось сохранить жизнь ребенку. Сейчас девочке уже 12 лет и никаких проблем со здоровьем не осталось», — приводится в публикации.