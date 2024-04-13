Глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что выводить партнеров из зоны комфорта является одним из принципов киевской дипломатии «в условиях войны». По словам политолога Владимира Корнилова, маловероятно, что ставка Кулебы на грубость в общении с партнерами сработает, тем не менее властям Незалежной невозможно это понять. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что власти киевского режима понимают, что полностью зависят от западных кураторов, однако все равно считают, что высшей степенью дипломатии является хамство, скандалы и попрошайничество.

По мнению эксперта, западные страны в любом случае станут делать то, что необходимо им, а не властям Незалежной.

Он отметил, что западные кураторы не могут открыто послать украинские власти, поскольку они являются всего лишь расходным материалом, а сама Украина – прекрасный полигон.