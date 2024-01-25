Дружба не на словах, а на деле: концерты «Би-2» могут отменить во многих странах

Концерты группы «Би-2» в некоторых странах могут сорваться после задержания исполнителей в Таиланде. Об этом рассказал политолог Сергей Разгуляев.

Ранее стало известно, что власти Таиланда задержали музыкантов группы «Би-2» во время попытки проведения концерта без соответствующего разрешения. Однако позже Mash сообщил, что такой документ у них все же был, и истинной причиной стала антироссийская позиция и поддержка Украины.

«Таиланд делает все правильно. В искусстве — никакой политики. Тем более в тех странах, у которых с Россией дружеские отношения. Певец должен петь, юморист — шутить. Политика — не их стезя, и лезть туда они не имеют морального права. Особенно нельзя забивать своей позицией головы тысяч людей в чужой стране», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, «отмена» антироссийских артистов в Таиланде — это хорошая тенденция. Ранее за политические шутки там уже задерживали юмориста Максима Галкина*.

«Таким образом дружественные страны и Таиланд в частности не на словах, а на деле показывают свою лояльную позицию в отношении РФ и решительно подчеркивают дружеские отношения с нашей страной и полную солидарность с политикой, проводимой Россией в мире», — добавил собеседник.

Теперь, по его словам, во всех странах, занимающих пророссийский вектор, могут последовать этому примеру и препятствовать проведению таких мероприятий.

«И это правильно, так и должно быть. Все артисты, кто пошел против России в тяжелое для нее время и поддерживает врага, — предатели своей страны и своего народа. Если, конечно, они считают российский народ своим, в чем у меня сомнения. Если они бы начали наоборот поддерживать этих звезд, давая им спокойно выражаться в поддержку Украины, высказывать свои русофобские мысли, то это подрывает отношения двух стран», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что концерты артистов-русофобов массово отменяют за рубежом.

*признан иноагентом в РФ