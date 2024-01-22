Концерты артистов-русофобов массово отменяют за рубежом

Политическая позиция рушит карьеру видных артистов даже за рубежом. За свои высказывания был оштрафован супруг Пугачевой, причем во время концерта в ОАЭ. Галкина* наказали на два миллиона рублей. Вскоре бойкотировать его концерты стали в Азии, ссылаясь на технические проблемы и решения организаторов. Звездные обозреватели полагают, что все дело в поддержке Израиля со стороны семьи примадонны.

Без концерта в Дубае осталась и Земфира*, где с ней отказался сотрудничать ресторан. Актер Дмитрий Назаров* теперь пишет стишки в Сети, но билеты на его спектакли в Париже практически не берут. Такая уже участь постигла комика Руслана Белого* на Бали, а также рэпера Алишера Моргенштерна*. Последний делал не только резкие высказывания касательно РФ, но и подсказывал, как обходить законы ОАЭ. Информация быстро дошла до полиции, которая начала проверку. Чем это обернется для скандалиста неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выступили известные артисты.

*признаны иностранными агентами по решению Минюст РФ.