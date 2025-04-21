Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные переписки пользователей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал защиту личных данных пользователей, отметив, что за 12 лет существования сервиса компания не раскрыла ни единого байта личных сообщений. Об этом он написал в своем личном телеграм-канале.

По словам Дурова, Telegram может предоставить только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в случае наличия соответствующего судебного постановления.

«Шифрование не предназначено для защиты преступников — оно защищает конфиденциальность и безопасность обычных людей. Потеря этой защиты была бы трагичной», — отметил Дуров.

Основатель мессенджера подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны европейских правоохранительных органов, Telegram остается приверженным защите личных переписок. Дуров заявил, что мессенджер скорее покинет рынок, чем нарушит основополагающие права человека.

Дуров также опроверг недавние заявления французских СМИ о неисполнении компанией законов страны и Европейского союза (ЕС). Пресса утверждала, что Telegram начал исполнять законодательство Евросоюза только после предъявленных обвинений и критики.

«Закон, направленный на предотвращение наркоторговли, в любом случае не помог бы бороться с преступностью. Даже если бы основные зашифрованные приложения были ослаблены бэкдором, преступники все равно могли бы безопасно общаться через десятки более мелких приложений — и их стало бы еще сложнее отследить из-за VPN», — отметил Дуров.

17 марта Дуров вернулся в Дубай после преследования во Франции, связанного с работой мессенджера. Предприниматель поблагодарил всех за поддержку во время судебного процесса по его делу.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже по обвинениям в пособничестве терроризму и распространении наркотических средств. Суд Парижа выпустил его под залог в €5 млн евро, но прокуроры предупредили, что Дурову может грозить до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы, связанной с незаконными транзакциями.

Ранее сообщалось, что в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой.