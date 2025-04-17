В работе Telegram произошел крупный сбой

Жители России вечером четверга столкнулись со сбоем в работе мессенджера Telegram. Данные об этом следует из опубликованной статистики на сайте Downdetector.

Всего за четверг на сбои в работе крупного мессенджера пожаловались 4695 человек, но только за один час (по данным на 19:24 по московскому времени) — 3240. Позже данные обновились — проблемы в России наблюдаются более чем у шести тысяч человек.

Многие обратившиеся (больше половины) отмечают сбои в работе мобильного приложения, у кого-то не работают оповещения или сам сайт. При этом, в РКН заявили о том, что сбой в работе Telegram носит глобальный характер — жалобы поступают и из других стран. Официальных комментариев о причине случившегося пока нет.

Недавно пользователи массово пожаловались на сильные сбои в WhatsApp.