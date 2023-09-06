«Душа просит признания»: экстрасенс объяснила толпы людей на могиле Шатунова

Сегодня, 6 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник певцу Юрию Шатунову. В этот день артисту могло исполнится 50 лет. На церемонии открытия были сотни человек, но и в другие дни могила певца оставалась одной из самых посещаемых.

Сегодня, 6 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник певцу Юрию Шатунову. В этот день артисту могло исполнится 50 лет. На церемонии открытия были сотни человек, но и в другие дни могила певца оставалась одной из самых посещаемых.

«Его душа всегда принадлежала народу, она была многогранна. Сейчас, после его смерти, собирается большое количество людей. Его душа до сих пор просит признания», — заявила Мишина.

Она добавила, что Шатунов даже после смерти просит людей, чтобы те его не забывали.

«Он ушел рано, что-то не закончил на земле. Поэтому энергетически душа притягивает людей. Она светлая, видимо, еще не осознала, что сам человек ушел, что за него нужно молится», — отметила экстрасенс.

Мишина заключила, что если человек любил артиста, то нужно за него помолится. Чтобы его душа обрела покой.

Ранее стало известно, что семья Шатунова не пришла на прощание с артистом.