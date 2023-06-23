«Стыд и позор»: семья Шатунова не пришла на прощание с артистом

Сегодня на Троекуровском кладбище прошла панихида по солисту группы «Ласковый Май» Юрию Шатунову, на которую не приехал никто из членов семьи, сообщает Starhit.

Артист был кремирован. В Москве покоится только часть его праха — другую родственники развеяли над Боденским озером в Германии, где сейчас проживает семья Шатунова.

На панихиду в столице приехали фанаты из множества городов. Они принесли к могиле кумира белые розы, которым была посвящена одна из главных его песен. Мероприятие не посетил ни один из членов семьи Шатунова, что крайне расстроило фанов артиста.

«Это большая потеря для всех нас. Покойся с миром, Юра»; «Не дай вам бог такого отношения от жены и детей. Стыд и позор», — написали поклонники «Ласкового мая» в сети.

Напомним, артист скончался год назад в возрасте 48 лет из-за остановки сердца. За несколько дней до смерти ему стало плохо, но обращаться за помощью Юрий не стал и продолжил отдыхать с друзьями. Шатунов скончался в машине скорой помощи на пути в сердечно-сосудистый центр.

Ранее певица Екатерина Семенова рассказала, почему у Юрия Шатунова было так много подражателей.