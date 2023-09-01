«Душа сигнализирует»: стало известно, как выявить человека с негативной энергетикой

По словам эксперта, такие навыки способны развить не только экстрасенсы, но и самые обычные люди.

«Наша душа — это очень тонкий и чувствительный инструмент. Особенно чутки к негативной энергетике дети и животные. На примере кошек можно проследить, к кому они добры и сразу ласкаются, а кого недолюбливают так, что шерсть встает дыбом», — пояснила эзотерик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница издания отметила, что взрослые социально запрограммированы не доверять своей душе: рациональность часто подавляет ее сигналы. Однако Абравитова призвала быть внимательнее к своим чувствам и переживаниям.

«Этим чувствам нужно доверять: если при виде человека хочется поскорее уйти, так и сделайте. Душа сигнализирует — уйди, не общайся. Если клонит в сон, нет аппетита, появляются головные боли и апатия, значит перед вами человек с негативной энергетикой», — рассказала эзотерик.

Особенный негатив несут в себе энергетические вампиры. Они навешивают на окружающих свои проблемы, просят помощи и ничего не дают взамен.

«По возможности закрывайтесь от таких людей, даже если это ваши коллеги по работе или однокурсники. Особенно внимательно отнеситесь к ближнему кругу общения: пускайте в него тех, кто заряжает вас позитивом», — подытожила эксперт.

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