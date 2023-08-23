«Люди так формируют свою жизнь»: стало известно, как запрограммировать судьбу на успех

Перед началом учебного года многие родители задаются вопросом, как помочь ребенку подтянуть учебу. Таролог Марианна Абравитова считает, что в этом деле может помочь даже мистика.

Эксперт посоветовала составить максимально подробную карту желаний.

«Люди таким образом формируют свою жизнь, направляют ее по определенному маршруту. Я хочу сказать, что эти техники вышли из эзотерики, люди могут спокойно этот арсенал использовать» — заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она подчеркнула, что лучше брать фото, которые хорошо отражают суть желания.

«Если есть желание жить в большом хорошем доме, то нужна фотография такого дома, чтобы это подсознанием воспринималось как что-то реальное», — отметила таролог.

Следующий этап — это молитва Спиридону Тримифунтскому о том, чтобы он дал ребенку возможность реализоваться в своих желаниях, продолжила собеседница. Карта желаний нужна, чтобы наиболее четко представить, чего хочется достичь в итоге.

Ранее Абравитова рассказала, как привлечь в свою жизнь финансовое благополучие.