Два человека пострадали при жестком столкновении иномарок у Патриарших прудов в Москве

Как сообщает столичный Дептранс, инцидент с автоаварией произошел в ночь на четверг, 24 октября, в районе Патриарших прудов и улицы Спиридоновка в центре Москвы.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили BMW и Toyota Camry, которые не поделили дорогу, и произошло столкновение. Сообщается, что в результате столкновения оба автомобиля выскочили на тротуар с прохожими. В результате произошедшего двое человек пострадали. Среди них водитель Toyota Camry. Сейчас ему прибывшие на место медики оказывают медпомощь.

«На улице Спиридоновка (в районе д. 24/1) два автомобиля столкнулись и выехали на тротуар. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в заявлении столичного Дептранса.

Отмечается, для оказания медпомощи водителя иномарки пришлось доставать из автомобиля, так как он был там зажат.

«Водителю Toyota Camry оказывают медицинскую помощь. Очевидцы говорят, что BMW пошел на обгон, а Toyota Camry — разворачивалась. В итоге — столкнулись», — передает со ссылкой на источник телеканал РЕН.

В настоящее время на месте работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина за рулем иномарки повредила 10 машин в Мытищах.