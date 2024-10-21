Пьяная женщина за рулем иномарки повредила 10 машин в Мытищах

В Мытищах задержали женщину, которая повредила десять автомобилей, находясь за рулем своей машины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел сегодня во дворе одного из домов по улице Ильинского. Жительница 1991 года рождения в состоянии опьянения находилась за рулем иномарки Kia.

Во время езды автоледи повредила десять транспортных средств, припаркованных на территории двора. После этого она покинула место аварии.

В результате ДТП никто не пострадал. Женщину установили и доставили в отдел полиции. На нее завели административные дела.