Два десятка аргентинцев пострадали во время акции протеста в самом центре Буэнос-Айреса

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил в конгрессе, и в связи с этим большое количество граждан страны пришли к зданию, чтобы выразить свой протест против реформ. Произошли столкновения с полицией. Об этом сообщил аргентинский телеканал C5N.

Хавьер Милей сегодня выступил в национальном парламенте, рассказав стране о предстоящих реформах. В то же самое время выступление президента привлекло внимание большого количества протестантов, они стали стягиваться к конгрессу.

«Жестокие репрессии у конгресса. Более 20 человек пострадали от применения перцового газа. Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс», - заявили тележурналисты.

Простые аргентинцы последовательно протестуют против шоковых реформ Милея. Того называют «реформатором с бензопилой», он категорически против любого вмешательства государства в экономику. Он даже предлагает упразднить национальную валюту, а все денежные расчеты проводить в долларах США.

Ранее Милей заявил, что проведет региональный саммит в поддержку Украины. Он один из немногих латиноамериканских лидеров, кто поддерживает Киев в текущем конфликте.