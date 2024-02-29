Президент Аргентины Милей задумал провести региональный саммит в поддержку Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в 2024 году организует латиноамериканский саммит в поддержку Украины, передает газета Financial Times.

Издание скептически оценивает успех этого мероприятия. Большинство лидеров региона, в частности, президент Бразилии Лула да Силва и мексиканский лидер Андрес Обрадор, занимают подчеркнуто нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. Да Силва неоднократно заявлял, что готов быть посредником в мирном урегулировании.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и вовсе считается союзником России. Недавно он сообщил, что его страна планирует вступить в БРИКС.

На днях Хавьер Милей заявил, что планирует запретить использование в официальных документах «инклюзивного» языка.