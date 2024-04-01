Двадцать украинских пограничников сами стали нарушителями границы, рассказывает паблик «Однажды в Одессе».

Погранцы не стали дожидаться, когда их отправят на фронт. Они побросали в лесополосе автоматы и перешли через молдавскую границу, став рядовыми украинскими беженцами.

На Украине пограничников объявили в розыск, но шансы вернуть бойцов невелики.

ВСУ испытывают огромный дефицит в живой силе и технике. Насильственная мобилизация принимает все более чудовищные формы. Накануне сообщалось, что в Кировоградской области мужчина покончил с собой после того, как его доставили в военкомат.