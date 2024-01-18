Два громких хлопка: Mash сообщил подробности ликвидации вражеского дрона под Москвой
Фото: [скриншот с видео]
В соцсетях публикуют момент уничтожения в подмосковном Подольске украинского беспилотника. На видео сначала слышен один мощных взрыв. Затем хлопок потише.
Как передает Mash, в результате взрывов у автомобилей во дворах многоэтажек сработала сигнализация.
«По нашей информации, взрывы произошли в 1:05 ночи», - приводится в публикации.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что средства противоракетной обороны в Подольске, Московской области, ликвидировали в небе вражеский беспилотник, летевший на Москву.