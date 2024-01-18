Собянин: в подмосковном Подольске сбили летевший бомбить Москву украинский БПЛА

Средства противоракетной обороны в Подольске, Московской области, ликвидировали в небе вражеский беспилотник, летевший на Москву, проинформировал столичный мэр Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсетях.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил мэр. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.