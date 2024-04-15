Два корпуса колледжа в Раменском отремонтируют до конца этого года

Работы по капитальному ремонту двух корпусов Раменского колледжа начинают осуществлять в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что по итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение работ с ООО «ТРАНССТРОЙ». При этом завершить все работы планируется до конца текущего года.

Проектом предусмотрен ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входных групп с ограждением, замена полов, ремонт стен, потолков и прочие строительные работы. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.