Два новых корпуса планируют построить в ЖК «Никольский квартал Отрада» в Красногорске

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу ГК «Отрада» разрешение на строительство двух новых корпусов на территории жилого комплекса «Никольский квартал Отрада» в городском округе Красногорск.

Примечательно, что корпуса 10 и 11 будут иметь переменную этажность от 6 до 9 этажей и рассчитаны в общей сложности на 486 квартир. В подъездах домов будут просторные входные группы с колясочными. А первые этажи здания предназначены для коммерческих помещений.

Отмечается, что также в жилом комплексе будут построены сразу два многоуровневых паркинга, включающих также кладовые помещения. Для отдыха жителей будет оборудована спортивно-рекреационная зона и пешеходный променад, который пройдет через весь микрорайон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что строительство нового транспортно-логистического хаба стартовало в Селятино.