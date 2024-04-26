Андрей Воробьев: строительство нового транспортно-логистического хаба стартовало в Селятино

Строительство нового транспортно-логистического хаба стартовало в Селятино. В торжественной церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.

«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне — нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана — намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас», - сказал Воробьев.

Он отметил важность развития транспортного сообщения и создания новых рабочих мест для региона.

«Для нас это важный проект еще и потому, что он дает дополнительные экспортные возможности нашему малому, среднему бизнесу. Хочу пожелать всем участникам этого проекта успехов. В добрый путь!» - заключил губернатор.

Новый терминал войдет в состав ТЛЦ «Селятино». Комплекс будет включать в себя мультитемпературный склад площадью 65 тысяч квадратных метров, контейнерные площадки на три тысячи 20-футовых контейнеров, площадки для хранения до 10 тысяч легковых автомобилей, три километра дополнительных ж/д путей, которые построит Казахстан. Завершить работы планируется в 2025 году.

После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. Объемы экспорта в Китай вырастут в три раза и составят 550 тысяч тонн. На объекте будет создано полторы тысячи рабочих мест.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней, создавая еще более удобный и стабильный торговый канал. (…) При мощной поддержке России и Казахстана мы построим современную международную логистическую систему в Европе и Азии», - отметил секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь.

Сегодня из Селятино в китайско-казахстанский логистический терминал в городе Сиань отправился первый контейнерный поезд «HUB to HUB» нового совместного проекта России, Китая и Казахстана. Это 50 контейнеров российской продукции, в том числе из Подмосковья.

«Реализация этого проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок», - добавил Нурлан Сауранбаев.

Фото: [ Константин Семенец ]

В рамках проекта планируется построить дорогу, которая выведет транзитный транспорт из Селятино. Маршрут объекта пока обсуждается. Жителей беспокоят грузовики, которые проезжают через поселок, и объездная дорога решит эту проблему.