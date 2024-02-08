Два новых сервиса добавили в онлайн-услугу организации детского отдыха в Подмосковье

Онлайн-услугу оформления путевки в оздоровительные лагеря для детей из льготных категорий дополнили новыми сервисами на портале госуслуг Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь подать заявление стало еще удобнее благодаря двум новым сервисам. Сервис получения согласий на обработку персональных данных позволяет направлять их онлайн, а сервис предпроверки ранее поданного заявления — сокращать число продублированных заявок, по которым еще не получен ответ от ведомства.

Напоминаем, что льготная путевка полагается детям из малоимущих семей или детям-инвалидам. При этом нужно иметь постоянную регистрацию в Московской области. Отдельные льготники могут получить компенсацию за путевку.

Ведомство рассмотрит документы в течение 7 рабочих дней и примет решение. Результат поступит в личный кабинет на регпортале. Подавать повторную заявку можно только после получения ответа от ведомства.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что школа, рассчитанная на 1,1 тысячи учеников, в Павловской Слободе откроется уже в сентябре.