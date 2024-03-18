Два новых сетевых магазина появились в Московской области

В Подмосковье открылись два новых магазина сети «Еще» от группы «Детский мир», они появились в городском округе Чехов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Магазины открылись на территории «Губернский ряд», д. 7. и Вишневом бульваре, 1 а. В ведомстве уточнили, что на данный момент магазины торговой сети расположены более чем в 10 округах региона. В них покупатели могут приобрести товары для дома, гигиены и ухода, одежду и обувь, игрушки и косметику, продукты питания и напитки, товары для животных и не только. На сайте компании можно оформить самовывоз товаров и уточнить их наличие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.