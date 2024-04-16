Два объекта потребительского рынка снесли в Дмитровском округе

В Дмитровском округе снесли два объекта потребительского рынка, которые не соответствовали законодательству, среди них — овощной киоск, расположенный в поселке совхоза Останкино, и шиномонтаж — в деревне Ермолино. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг в регионе проводит министерство совместно с администрациями округов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особенно контролируются объекты, которые расположены вдоль вылетных магистралей. В общей сложности в регионе выявили порядка 547 объектов «красной зоны» на вылетных магистралях, 130 из них уже демонтировали, еще 74 — привели в соответствие.

«Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.