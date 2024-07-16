Два распределительных центра для сельхозпродукции появятся в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту разрешение на строительство. Инвестиции в проект составят 50 миллионов рублей. Здесь построят два распределительных центра для хранения и реализации куриных яиц общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В них установят холодильное оборудование, проведут работы по газификации, водоснабжению, электрификации и устройству канализации, а также обустроят площадки для проведения погрузо-разгрузочных работ. Сейчас на предприятии осуществили запуск цеха площадью 1,4 тысячи квадратных метров, а также построили склад 1,4 тысячи квадратных метров, который введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

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