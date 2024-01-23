Два заведения общественного питания появились в Дзержинском округе
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Ресторан и караоке-бар открылись в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Караоке-бар «Lemon» сможет одномоментно вместить 60 посетителей, грузинский ресторан «Батоно Джонни» — 80 человек.
«Ресторан предлагает разнообразные грузинские блюда из баранины, говядины и другими видами мяса, в каждом из которых можно почувствовать настоящий дух грузинской кухни», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.