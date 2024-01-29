Два жителя Можайского округа заплатят штрафы за незаконный сброс отходов

В Можайском округе задержали двоих мужчин, которые сбрасывали отходы производства и потребления на открытый грунт. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Задержание произошло в ходе совместных мероприятий представителей ведомства и сотрудников ОМВД России по Можайскому округу, в отношении нарушителей были составлены протоколы.

«Один из граждан выгрузил вне контейнерной площадки отходы ремонта. Второй уличен в том, что на земельном участке незаконно складировал бой кирпича, бетона и другие строительные отходы», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В результате после рассмотрения материалов нарушений инспекторы эконадзора вынесли постановления об административных наказаниях в виде штрафов в отношении обоих граждан.

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