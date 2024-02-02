Двадцать одно медицинское учреждение откроют в Подмосковье в 2024 году

В этом году в Подмосковье планируется открыть двадцать одно медицинское учреждение. Об этом говорится в сообщении Московской областной Думы.

Так, откроется пять больниц и поликлиник, тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов, две подстанции скорой помощи, а также один центр семейной медицины. На возведение этих объектов из областного бюджета выделили более 27 миллиардов рублей.

Одно из строящихся учреждений — поликлиника в микрорайоне Саввино в Балашихе. На объекте трудятся около 60 человек, задействовано три единицы техники. Завершить строительство планируется в декабре.

Открытие поликлиники позволит разгрузить 14-ю взрослую и 17-ю детскую поликлиники. В ней будут работать две с половиной сотни медиков. Объект рассчитан на 670 посещений в смену.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о планах по приведению медучреждений региона к единому стандарту.