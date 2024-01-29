Андрей Воробьев: поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года

Все подмосковные поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца этого года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца 2024 года к региональному стандарту будут приведены не только все детские и взрослые поликлиники, но и женские консультации, а также все стоматологии», - заявил глава региона.

Помимо этого, в 2024 году в Красногорске заработают Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, десять поликлиник, двенадцать фельдшерско-акушерских пунктов, три кабинета врача общей практики, четыре станции скорой медпомощи. Также в 24 медучреждениях проведут капремонт.

На данный момент к единому стандарту в регионе приведено сто взрослых поликлиник. Работы по модернизации также провели в 50 детских поликлиниках, 35 женских консультациях, 34 стоматологиях. Все новые медучреждения возводят уже с учетом регионального стандарта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе уделяют особое внимание развитию сферы здравоохранения.