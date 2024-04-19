Двадцать пять новых школ откроют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье в этом году планируют открыть двадцать пять новых школ, сообщил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года — пятьдесят четыре школы», — подчеркнул он.

Так, одну из школ, которую планируют ввести в текущем году, сейчас возводят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе. Игорь Брынцалов проверил ход строительства.

Новое образовательное учреждение рассчитано более чем на 1,5 тысячи детей. Сейчас готовность здания составляет шестьдесят процентов. Объект возводят в рамках национального проекта «Образование».

Игорь Брынцалов добавил, что Подмосковье является лидером в стране по строительству объектов образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне откроют к новому учебному году.