Двадцать пять новых школ откроют в Подмосковье в этом году
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
В Подмосковье в этом году планируют открыть двадцать пять новых школ, сообщил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
«Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года — пятьдесят четыре школы», — подчеркнул он.
Так, одну из школ, которую планируют ввести в текущем году, сейчас возводят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе. Игорь Брынцалов проверил ход строительства.
Новое образовательное учреждение рассчитано более чем на 1,5 тысячи детей. Сейчас готовность здания составляет шестьдесят процентов. Объект возводят в рамках национального проекта «Образование».
Игорь Брынцалов добавил, что Подмосковье является лидером в стране по строительству объектов образования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне откроют к новому учебному году.