Губернатор Подмосковья: инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют к началу учебного года
Фото: [Константин Семенец]
Инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне откроют к началу учебного года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сегодня губернатор проверил ход строительства школы на 2,2 тысячи мест в микрорайоне Катюшки. Образовательное учреждение, как и два детсада на 330 и 100 мест, войдет в состав лицея.
Андрей Воробьев отметил, что новую школу возглавит директор Лобненского лицея Андрей Иванов. Также в данном учреждении будут трудиться учителя, которые проживают в Лобне, но пока вынуждены ездить на работу в Москву.
«Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и физика, и математика. Но гуманитариям здесь тоже будет место», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Фото: [Константин Семенец]
Фото: [Константин Семенец]
Фото: [Константин Семенец]
Фото: [Константин Семенец]
Новая школа станет одной из самых больших в Подмосковье. Она разгрузит другие образовательные учреждения муниципалитета. В здании помимо старшей школы и блока начальной школы оборудуют актовый и спортивные залы, столовую, ИТ-зону, библиотеку.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет почти шестьдесят процентов. Также к школе сделают подъездную дорогу и разворотный круг для автобусов.
В школе будут работать секции в том числе по графическому дизайну, робототехнике, 3D-моделированию, мини-футболу, ритмике, настольному теннису, а в инженерно-техническом лицее учащиеся будут углубленно изучать ряд предметов и смогут заниматься научными исследованиями.
Что касается детского сада на 330 мест, который войдет в состав лицея, то он готов почти на восемьдесят процентов. В трехэтажном здании разместят четырнадцать групп, предназначенных для детей от полутора до семи лет. В дошкольном учреждении будут работать мультистудия и кружок легоконструирования.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства МО]
В ходе рабочей поездки в Лобню Андрей Воробьев также пообщался с родителями учащихся. Он рассказал, что к новому учебному году в составе инженерно-технического лицея «Авиатика» начнет работу детсад на сто воспитанников. Также губернатор поделился с местными жителями планами по модернизации железнодорожных станций в муниципалитете.