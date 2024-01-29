Двадцать представителей Подмосковья примут участие во втором Съезде РДДМ

Двадцать представителей подмосковного отделения «Движения первых» примут участие во втором съезде движения, который пройдет в рамках выставки «Россия». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В ходе мероприятия определят приоритетные направления развития движения, а также сформируют федеральный Совет Первых. В общей сложности, съезд соберет свыше трех тысяч человек со всей страны. Делегаты от Подмосковья были отобраны путем открытого голосования.

«В этом году мы ждем от съезда новые идеи, которые впоследствии будем внедрять в работу региона», – отметил глава министерства Илья Бронштейн.

Подмосковье является лидером по количеству участников движения и по доле учащихся-активистов. Так, на один миллион школьников в регионе приходится двести тысяч активистов.