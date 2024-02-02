Двадцать восемь земельных участков предоставили врачам в Подмосковье за январь

По итогам первого месяца 2024 года в регионе в рамках программы «Земля врачам» медикам предоставили 28 земельных участков. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Если говорить в целом, с начала действия закона практически все узкие специалисты, которые стали участниками программы, получили заветные сотки. Это почти 2,2 тысячи человек», - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

По словам министра, на сегодняшний день врачам осталось предоставить около 180 участков. Однако реализация программы продолжается, она продлится еще два года.

В числе получателей участков — офтальмолог Павел Малый, который заведует Егорьевской поликлиникой №1. На выделенной земле он планирует построить дом с садом для своей семьи.

Получить землю в Подмосковье могут врачи 38 специальностей, которые работают в регионе не менее трех лет.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения.