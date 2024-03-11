Двадцатиградусные морозы ударили в Подмосковье минувшей ночью

Этой ночью в Подмосковье зафиксировали двадцатиградусные морозы, сообщил в своих соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, холоднее всего в Московской области было в Черустях. Там столбики термометров опустились до отметки в минус 20,9 градуса.

Температура воздуха в Зарайске минувшей ночью составила минус 18,5 градуса, в Серебряных Прудах — минус 18,2 градуса, в Мелихово — минус 17 градусов, в Луховицах — минус 15,7 градуса, в Коломне — минус 15,6 градуса.

В Москве на метеостанции ВДНХ столбики термометров показали 9,6 градуса мороза. Холоднее всего в столице было в Толстопальцево — 19,4 градуса мороза.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская объяснила, почему в метель могут возникнуть головные боли.